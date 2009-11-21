Нужна курсовая

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Тема: Сущьность и содержание менеджмента

объем - 30 - 35 страниц

шрифт 14 New Roman

поля 1,5 см. подшивное 3 см.

интервал 1,5

абзац 1,25

каждая новая глава с новой страницы, пустых строк не должно быть.

содержание:

введение

1) понятие и содержание менеджмента

2) законы и закономерности менеджмента

3) современная система взглядов на управление

4) менеджер - профеиональный управляющий

5) анализ организационной структуры управления на примере

(этот пункт должен содержать по мимо анализа все 9 организационных структур управления + одна своя)

заключение

литература

все должно быть написано не заумным языком

пишем для заочника

срок - 2 дня

предлагайте цену

14 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TheShark
Татьяна 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-1)
14 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена в полном соответствии с требованиями и в срок. Татьяна прекрасно справилась с задачей. На замечания и критику реагирует абсолютно адекватно, стрессоустойчива, вежлива. Спасибо.
Очень вежливый заказчик и пунктуальный в оплате, спасибо за сотрудничество!