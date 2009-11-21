Нужна курсовая

Здравствуйте. В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя. Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и ...
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Тема: Сущьность и содержание менеджмента
объем - 30 - 35 страниц
шрифт 14 New Roman
поля 1,5 см. подшивное 3 см.
интервал 1,5
абзац 1,25
каждая новая глава с новой страницы, пустых строк не должно быть.
содержание:
введение
1) понятие и содержание менеджмента
2) законы и закономерности менеджмента
3) современная система взглядов на управление
4) менеджер - профеиональный управляющий
5) анализ организационной структуры управления на примере
(этот пункт должен содержать по мимо анализа все 9 организационных структур управления + одна своя)
заключение
литература
все должно быть написано не заумным языком
пишем для заочника
срок - 2 дня
предлагайте цену
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