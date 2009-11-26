Курсовая работа по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки246 просмотров
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Требуется написание курсовой работы по теме: "Развитие произвольности психических процессов у младших школьников с общим недоразвитием речи".

Объем: 30л.

Сроки: до 26.11.09.

Оформление стандартное(Введение, Основная часть, заключение, список литературы).

Количество источников - не менее 20 авторов.

Все подробности - исполнителю.

Стоимость: 1000р.

Работа должна быть оригинальной и качественной.

Все заявки оставляйте в предложениях, в личку писать не советую=))

14 лет назад
Joker777
Евгений 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня