Курсовая по психологии 1

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЕМА Социально-психологические проблемы супружеских отношений

Теория+практика (тесты,методики)

Структура плана примерная!!!

введение (актуальность, предмет,цель,задачи, кто исследовал и т.д.)

глава 1

1.1

1.2.

1.3

глава 2

2.1

2.2.

2.3.

выводы

литература

Объем 30-35 страниц

14 кегль, 1,5 интервал, без автопробелом и авто интервалов между абзацами, параметры страницы 3,1,2,2

Выводы 2 страницы

Оригинальность 90-100%

ССылки подстрочные минимум 10 ,

ИСТОЧНИКИ минимум 15-20,больше 2008-2009!!!!!

СРОК 01 декабря строго!!!!

Цена 800 рублей

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Zlata_RUAF
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
10 дней
Отлично выполненная работа-залог плодотворного сотрудничества, 10 баллов, рекомендую всем!!!
Приятно было сотрудничать