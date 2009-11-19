Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов. Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - ...
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Необходимо написать реферат
Тема 26. История заочного обучения в образовательных учреждениях МВД России. Отвечает ли, на Ваш взгляд, заочное обучение в нашем университете современным требованиям и запросам практики?
Срок выполнения 19.11.2009 до 20.00
Оплата работы после ее проверки!!!
Оригинальность работы не менее 80%.
Жду предложений по цене!!!
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