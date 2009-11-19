Необходимо написать реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок301 просмотр
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Необходимо написать реферат

Тема 26. История заочного обучения в образовательных учреждениях МВД России. Отвечает ли, на Ваш взгляд, заочное обучение в нашем университете современным требованиям и запросам практики?

Срок выполнения 19.11.2009 до 20.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Оригинальность работы не менее 80%.

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад