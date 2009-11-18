Курсовая работа. Метрология, стандартизация.

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки244 просмотра
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Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 20–25 листов машинописного текста и графической части.

Задание прикрепил в приложении. Методичку вышлю.

14 лет назад
alexeons
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
konmaksin
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней