Курсовой по прикладной механике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки196 просмотров
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Первый лист на А2 включает:

Планы положений механизма

Кинематические диаграммы: перемещение, скорость, ускорение

Диаграмма сил полезных сопротивлений (желательно)

второй лист на А1

План механизма при рабочем ходе (левая часть листа)

План механизма при холостом ходе (правая часть листа)

для всех нужен

План скоростей

План ускорений

План структрной группы и план сил при рабочем ходе

План входного звена и план сил при рабочем ходе

Все расчеты делать в пояснительной записке (30 страниц). Чертежи чертить либо в программе компас (желательно, и желательно 10 версия), либо на обычных листах ватман.

14 лет назад
RuS73
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mak6360
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Максим сразу же понял что я хочу. Не одного лишнего вопроса, все по делу, было приятно работать с человек, который знал свое дело до мелочей. В общем с первых же минут общения , этот человек вызвал у меня доверие, несмотря на то, что он живет в другой стране ))) Буквально в течении нескольких дней мой курсовой проект был готов, чертежи , пояснительная записка, все в прекрасном виде, все оформлено. В общем, Максим -это очень исполнительный человек, сделал все в рекордные сроки. Рекомендую всем. Еще раз спасибо за мою курсовую ))))
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