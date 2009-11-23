Курсовой по прикладной механике

Максим сразу же понял что я хочу. Не одного лишнего вопроса, все по делу, было приятно работать с человек, который знал свое дело до мелочей. В общем с первых же минут общения , этот человек вызвал у меня доверие, несмотря на то, что он живет в другой стране ))) Буквально в течении нескольких дней мой курсовой проект был готов, чертежи , пояснительная записка, все в прекрасном виде, все оформлено. В общем, Максим -это очень исполнительный человек, сделал все в рекордные сроки. Рекомендую всем. Еще раз спасибо за мою курсовую ))))