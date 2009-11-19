Диплом по банковскому делу

Необходимо разработать автоматизированную систему управления физико-химических процессов (АСУ ТП) очистки сточных вод. АСУ ТП должна включать следующие пять подсистем: • информации; • регулирования; • сигнализации; • блокировки и защиты; • диспетчерского управления. Рекомендуемый список литературы дам. Необходимо привести: 1. Функциональную схему АСУ ТП, ...
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Нужен качественный диплом на тему: Организация кассовой работы и инкассации в кредитной организации.
План утвержден по по 1 главе:
1. теоретические аспекты банковских операций с наличными денежными средствами в коммерческом банке
1.1 Правовые аспекты кассовых операций банков в РФ
1.2 Порядок ведения кассовых операций в коммерческом банке
1.3 Организация обработки, формирование и упаковки наличных денег
1.4 Контроль банков за соблюдением кассовой дисциплины и их противодействие легализации доходов преступным путем на современном этапе в РФ
Далее примерно так:
2. Технология проведения кассовых операций в коммерческом банке
2.1 Прием и выдача денежных средств юридическим лицам
2.2 Осуществление кассового обслуживания населения
2.3 Инкассация денежной наличности и других ценностей
3. Анализ организации кассовой работы в ОАО ...
3.1 Организация кассовой работы в ОАО ...
3.2 Анализ организации кассовой работы на примере ОАО ...
Стоимость работы 4000 руб. 1 глава нужна 24.11. 2 главу нужно будет 15.12. Оплата за 1 главу будет произведена после проверки преподавателем.
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