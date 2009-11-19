Диплом по банковскому делу

Нужен качественный диплом на тему: Организация кассовой работы и инкассации в кредитной организации.

План утвержден по по 1 главе:

1. теоретические аспекты банковских операций с наличными денежными средствами в коммерческом банке

1.1 Правовые аспекты кассовых операций банков в РФ

1.2 Порядок ведения кассовых операций в коммерческом банке

1.3 Организация обработки, формирование и упаковки наличных денег

1.4 Контроль банков за соблюдением кассовой дисциплины и их противодействие легализации доходов преступным путем на современном этапе в РФ

Далее примерно так:

2. Технология проведения кассовых операций в коммерческом банке

2.1 Прием и выдача денежных средств юридическим лицам

2.2 Осуществление кассового обслуживания населения

2.3 Инкассация денежной наличности и других ценностей

3. Анализ организации кассовой работы в ОАО ...

3.1 Организация кассовой работы в ОАО ...

3.2 Анализ организации кассовой работы на примере ОАО ...

Стоимость работы 4000 руб. 1 глава нужна 24.11. 2 главу нужно будет 15.12. Оплата за 1 главу будет произведена после проверки преподавателем.

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