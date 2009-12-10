Курсовая по психологии (детская тревожность)

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ТЕМА- Детская тревожность и ее связь с отношением родителей к ребенку.

Теория+практика (тесты,методики)

Структура плана примерная!!!

введение (актуальность, предмет,цель,задачи, кто исследовал и т.д.)

глава 1

1.1

1.2.

1.3

глава 2

2.1

2.2.

2.3.

выводы

литература

Объем 30-35 страниц не более

14 кегль, 1,5 интервал, без авто пробелом и авто интервалов между абзацами, параметры страницы 3,1,2,2

Наличие подстрочных ссылок обязательно,минимум 10

ИСТОЧНИКИ минимум 15-20,больше 2008-2009!!!!!

Выводы 2 страницы (по делу,а не вода)

Оригинальность 95-100%

СРОК 01 декабря строго!!!!

Цена 800 рублей

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14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
GalinaF187
Галина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-3)
14 лет назад
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10 дней
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