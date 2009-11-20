Диплом по страхованию

Здравствуйте. В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя. Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и ...
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Тема: ипотечное страхование
План диплома:
ВЕДЕНИЕ 3-5 стр (актуальность темы, цель исследования, задачи исследования, предмет, информационная база исследования, практическое значение ВКР)
ГЛАВА 1 30-40стр
Понятие ипотечного кредита.
определения кредита.
1.1.Сущьность и содержание понятия ипотечного кредита.
Точки зрения 2-3 проанализировать их, принципы кредита (кол-во этих принципов и опять свою точку зрения) Кредит-это эк. отношения между кредитором и заемщиком(цель-прибыль)участники и субъекты и дать их характеристику.
1.2.Принципы кредитования и риски, связанные с их реализацией.(возвратности платности срочности обеспеченности 21-23гл ГКРФ) описать что это такое.(все они чреваты своей противоположностью и пред. риска)
ГЛАВА 2 10-15стр
Залог как один из способов нейтрализации кредитных рисков.
2.1.Сущность и содержание залоговых отношений (экономический аспект).
ипотека-залог любого недвижимого имущества. кредитор-залогодержатель. заемщик-залогодатель.
это экономические отношения в силу которых заемщик передает права кредиторов случае наступления залогового риска. цель:...,средства:(продажа заложенного имущества).
2.2. Риски, присущие самому ипотечному залогу.
2.3.Правовое регулирование кредитных и залоговых (ипотечных)отношений.(НЕ НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ЗАКОНЫ!)
Глава 3 10-15стр
Ипотечное страхование как наиболее эффективный способ защиты от кредитных и залоговых рисков.
3.1.Сущьность и содержание ипотечного страхования(экономический аспект)
Ипотечное страхование-это экономические отношения между страховщиком и страхователем один получает страховую защиту от случайных опасностей другой деньги.
3.2.Анализ условий ипотечного страхования на примере российской страховой компании.
проанализировать 48гл ГКРФ(данные с условиями предоставляются)
3.3.Пример заключения договора ипотечного страхования на условиях правил, проанализированных в 3.2.
Сроки поджимают диплом должен быть утвержден научным руководителем до 6 декабря.
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