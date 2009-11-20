Диплом по страхованию

Тема: ипотечное страхование

План диплома:

ВЕДЕНИЕ 3-5 стр (актуальность темы, цель исследования, задачи исследования, предмет, информационная база исследования, практическое значение ВКР)

ГЛАВА 1 30-40стр

Понятие ипотечного кредита.

определения кредита.

1.1.Сущьность и содержание понятия ипотечного кредита.

Точки зрения 2-3 проанализировать их, принципы кредита (кол-во этих принципов и опять свою точку зрения) Кредит-это эк. отношения между кредитором и заемщиком(цель-прибыль)участники и субъекты и дать их характеристику.

1.2.Принципы кредитования и риски, связанные с их реализацией.(возвратности платности срочности обеспеченности 21-23гл ГКРФ) описать что это такое.(все они чреваты своей противоположностью и пред. риска)

ГЛАВА 2 10-15стр

Залог как один из способов нейтрализации кредитных рисков.

2.1.Сущность и содержание залоговых отношений (экономический аспект).

ипотека-залог любого недвижимого имущества. кредитор-залогодержатель. заемщик-залогодатель.

это экономические отношения в силу которых заемщик передает права кредиторов случае наступления залогового риска. цель:...,средства:(продажа заложенного имущества).

2.2. Риски, присущие самому ипотечному залогу.

2.3.Правовое регулирование кредитных и залоговых (ипотечных)отношений.(НЕ НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ЗАКОНЫ!)

Глава 3 10-15стр

Ипотечное страхование как наиболее эффективный способ защиты от кредитных и залоговых рисков.

3.1.Сущьность и содержание ипотечного страхования(экономический аспект)

Ипотечное страхование-это экономические отношения между страховщиком и страхователем один получает страховую защиту от случайных опасностей другой деньги.

3.2.Анализ условий ипотечного страхования на примере российской страховой компании.

проанализировать 48гл ГКРФ(данные с условиями предоставляются)

3.3.Пример заключения договора ипотечного страхования на условиях правил, проанализированных в 3.2.

Сроки поджимают диплом должен быть утвержден научным руководителем до 6 декабря.