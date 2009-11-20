Диплом по бухучету

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Доброго времени суток!

Нужна дипломная работа и отчет по преддипломной практике по бухгалтерскому учету.

Тема – в прилагаемом файле. Сдача работы – поэтапно, оплата – в течение 5-7 дней после сдачи главы (при отсутствии замечаний). Срок сдачи первой главы и практики – 23.11, всей работы – 03.12. Цена - 4800 р. Пишите примерный план работы (без него предложения не рассматриваются!).

Предложения вне проекта не рассматриваются!

С уважением,

Алексей.

14 лет назад
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад