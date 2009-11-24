Здравствуйте. В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя. Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и ...
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Курсовая работа
Разработка математической модели схемы Широкополосный ВЧ усилитель в разных режимах работы.
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