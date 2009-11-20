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Создать сайт на тему: "Политическая партия". Помимо различной информации на нем должны присутствовать 5 таблиц, значения в которых можно изменять. Из которых 3 надо будет сделать максимально быстро, т.к. они нужны для лабораторных. Оформление должно быть в отдельном файле *.css

Сложность всей работы минимальная, без наворотов. Срок исполнения около 2-х недель.

14 лет назад
DevilJust
Алан 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней