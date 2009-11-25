Курсовая работа

Тема вот такая : Система учёта книг в библиотеке. 1. Заказчик: библиотека. 2. Данные: информация о книгах и читателях. 3. Необходимо: по поисковому запросу выдать информацию о книгах, которые могут пригодиться по данной теме. Выдать информацию о их местоположении. Так ...