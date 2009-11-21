Виртуальный стенд

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки190 просмотров
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Нужно создать виртуальный стенд для моделирования компьютерной сети

Предложения в личку, там и расскажу все тонкости работы, прототип имеется

желательно Санкт-Петербург

Сроки на выполнение работы очень сжаты

14 лет назад
jackman1
Евгений 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад