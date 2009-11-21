Необходимо внести коррективы в курсовую по психологии Переделать работу согласно замечаниям в прилагаемом файле Оплата 1000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать виртуальный стенд для моделирования компьютерной сети
Предложения в личку, там и расскажу все тонкости работы, прототип имеется
желательно Санкт-Петербург
Сроки на выполнение работы очень сжаты
- Похожие заказы
- $35Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $80
Требуется курсовая работа по агрометеорологии. Область на выбор. Состав: 1. расчёт ГТК + вывод 2. Графический анализ годового хода температуры воздуха и осадков. 3. Расчёт теплообеспеченности культур. 4. Общий вывод. Сроки 2-3 дня. Точность исполнения и срок в срок.Завершен14 лет назад
План курсовой работы Введение Глава 1. Основные направления социальной работы на производстве 1.1. Основные проблемы социальной защиты на производстве 1.2. Организация социальной защиты на производстве Глава 2. Организация социальной работы на ООО «Юнион» 2.1. Характеристика социальной защиты работников на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: Операции с денежной наличностью при использовании банкоматов. Объем: 50-70 листов. В курсовой обязательно использовать свежие данные. Срок исполнения: максимум неделя. icq: 487353846Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Реферат по русскому языку. Цена 200 рублей Срок 24-25 ноябряЗавершен14 лет назад
Нужны будут 2-3 главы. 2 глава диплома - теория, 3 - практика. Общая сумма 3000 руб. Первым нужна 3 глава - 25.11.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема: Учет расчетов с подотчетными лицами. Курсовая для России. Рассматриваю варианты с готовыми работами по данной теме. Пишите срок и цену ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Сообщения - в проект.Завершен14 лет назад
- $120
Тема: Использование дидактических игр при обучении русскому языку в сельской малокомплектной школе Работу нужно сделать на основании курсовой на ту же тему Глава 1 Теоретические основы проблемы – рассказать все о играх, какие используются, и остановиться на ...Завершен14 лет назад
Создать сайт на тему: "Политическая партия". Помимо различной информации на нем должны присутствовать 5 таблиц, значения в которых можно изменять. Из которых 3 надо будет сделать максимально быстро, т.к. они нужны для лабораторных. Оформление должно ...Закрыт14 лет назад
Тема: Необходимость оценки недвижимости в целях налогообложения.Завершен14 лет назад