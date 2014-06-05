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Реферат по Истории Госуд-ва и Права зарубеж.стран
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Предмет- История Государства и Права зарубежных стран
ТЕМА- Уголовно-процессуальное право по Каролине
ВВедение
1.
2.
3.
заключение
список литературы
План можно модернизировать
Объем 20 страниц
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100%
Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно (10- источников-минимум)
Шрифт 14, без авто пробелов и авто интервалов, 1,5 интервал, параметры страницы 3,1,2,2
СРОК 3 ноября 2009 г.
ЦЕНА 300 р
Список литературы :
1. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. – М.: Издательство НОРМА, 2000.
2. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под ред. К. И. Батыра. - М.: Былина, 1999.
3. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М.: Юристъ,1995.
4. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://tarasei.narod.ru
[1] [1] Всеобщая история государства и права: Учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под ред. К. И. Батыра. - М.: Былина, 1999. - стр.194
[1][2] История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. – М.: Издательство НОРМА, 2000.
[1][3] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М., 1994.
[1][4] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.
[1][5] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.
[1][6] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.
[1][7] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.
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