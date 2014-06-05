Реферат по Истории отечест. государства и права

Предмет-История отечественного государства и права

ТЕМА- Сословные реформы в России 18 век

ВВедение

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заключение

список литературы

План можно модернизировать

Объем 20 страниц

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100%

Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно (10- источников-минимум)

Шрифт 14, без авто пробелов и авто интервалов, 1,5 интервал, параметры страницы 3,1,2,2

СРОК 7 декабря 2009 г.

ЦЕНА 300 р

Список литературы :

1. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

2. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под ред. К. И. Батыра. - М.: Былина, 1999.

3. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М.: Юристъ,1995.

4. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.

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[1] [1] Всеобщая история государства и права: Учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под ред. К. И. Батыра. - М.: Былина, 1999. - стр.194

[1][2] История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

[1][3] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М., 1994.

[1][4] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.

[1][5] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.

[1][6] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.

[1][7] Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1994.