Дипломная работа

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Тема – "Кредитование частных клиентов на примере Сбербанка России"
Вот пункты которые мне нужно раскрыть:
1.Анализ рынка кредитования физических лиц и динамика показателей по предоставленным кредитам физическим лицам на примере деятельности Сбербанка России и сравнительный анализ с другими банками. В этой главе акцент больше конечно на Сбербанковские показатели описать в лучшем виде ))), с табличками и диаграммами,долевое соотношение- хочет видеть преподаватель .
2 . Проблемы невозвратности кредитов в Сбербанке России и анализ просрочки.
Здесь тоже диаграмма как изменяется просрочка её соотношение.Можно привести пример на определенном клиенте о невозможности взыскания.
3. Из второго пункта вытекает третий: Пути решения проблем невозвратности кредитов физических лиц.
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