Реферат по Правоохранительным органам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок248 просмотров
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ПРЕДМЕТ-Правоохранительные органы

ТЕМА НА ВЫБОР -Прокуратура РФ,Нотариат РФ,Адвокатура РФ, и т.д.

Жду предложений

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН

Введение

глава 1

1.1.

1.2.

глава 2.

2.1.

2.2

2.3.

Заключение

Список литературы

План можно модернизировать

Объем 20 страниц

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100%

Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно2008-2009 строго и законы действубщие (10- источников-минимум)

Шрифт 14, без авто пробелов и авто интервалов, 1,5 интервал, параметры страницы 3,1,2,2

СРОК 7 декабря 2009 г.

ЦЕНА 300 р

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Ukops
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Отлично выполненная работа- залог продолжения сотрудничества.Спасибо.10 баллов
Отличный заказчик. Все конструктивно, по делу. Деньги поступили в срок. Спасибо.
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