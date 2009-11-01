ОКАЗЫВАЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

— Высшее юридическое образование

- Опыт работы более 7 лет.

- Успешный опыт судебного сопровождения дел (РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА, СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА, В Т.Ч. ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРАМИ ПОСТАВКИ И ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМИ, ПРИ НАЛИЧИИ ЛИШЬ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВКИ, работа со службой судебных приставов, в т.ч. подача исков в суд на бездействие судебных приставов; договора аренды/субаренды; авторское право. в т.ч. лицензионные/сублицензионные догоовра и многое другое)

- Юридическая организация ведения бизнеса (оптимизация налогообложения, договорных схем работы, внутреннего взаимодействия в компании, открытие/закрытие юр.лиц и ИП и т.д.)

- Обширный опыт договорной работы (поставка, оказание услуг, подряд, лицензионные/сублицензионные договора, аренда/субаренда, агентские договоры, хранение, лицензионные соглашения и соглашения об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности).

- Обширный опыт работы в сфере разработки документации для интернет-сайтов (пользовательские соглашения, условия использования, оферты и т.д.).