Ukops

Людмила Ukops

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

ОКАЗЫВАЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

— Высшее юридическое образование

- Опыт работы более 7 лет.

- Успешный опыт судебного сопровождения дел (РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА, СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА, В Т.Ч. ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРАМИ ПОСТАВКИ И ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМИ, ПРИ НАЛИЧИИ ЛИШЬ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВКИ, работа со службой судебных приставов, в т.ч. подача исков в суд на бездействие судебных приставов; договора аренды/субаренды; авторское право. в т.ч. лицензионные/сублицензионные догоовра и многое другое)

- Юридическая организация ведения бизнеса (оптимизация налогообложения, договорных схем работы, внутреннего взаимодействия в компании, открытие/закрытие юр.лиц и ИП и т.д.)

- Обширный опыт договорной работы (поставка, оказание услуг, подряд, лицензионные/сублицензионные договора, аренда/субаренда, агентские договоры, хранение, лицензионные соглашения и соглашения об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности).

- Обширный опыт работы в сфере разработки документации для интернет-сайтов (пользовательские соглашения, условия использования, оферты и т.д.).

Отзывы заказчиков

seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Диплом для Л. Гилевой
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$14
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Л. Гилевой (право)
Работа выполнена качественно, быстро, грамотно, Рекомендую
Все как всегда ОТЛИЧНО!!!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Гилевой Людмилы
Отлично выполненная работа, качественно,быстро,10 баллов
Все как всегда отлично, четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Ответный отзыв
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)
$100
10 баллов
15 лет назад
Диплом право
Отлично выполненная работа! Рад сотрудничеству)
Сработали на 10+!!! Отличный заказчик, всегда на связи, возникшие вопросы решает оперативно. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Договора для студии дизайна
Очень грамотный специалист, очень рад тому что выбрал именно Людмилу для решения задачи. В Юридических моментах я вообще не понимаю поэтому обьяснил на словах, и те были не очень.. Исполнитель сделал все грамотно, предложил решения(внесения в договор акта). В общем очень рад сотрудничеству и настоятельно рекомендую всем.
Отличный заказчик. Все четко, по существу. Оплата прошла сразу. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 10 баллов
Ответный отзыв
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Юридические услуги
4 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга