Приватный проект для Гилевой Людмилы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки209 просмотров

ТЕМА-"Особенности правового регулирования розничной купли-продажи в РФ"

Плана нет

Введение

Глава 1

1.1.

1.2.

1.3.

Глава 2

2.1

2.2.

2.3.

.....

Заключение

Список литературы

Объем 25-30 листов

Оригинальность 90-100%

Использовать только СВЕЖИЕ источники литературы 2007-2010, только действующее законодательство

Оформлять Строго по методичке

Срок 3 марта вечер

Цена 600 рублей

оплата вебмани или сбербанк на выбор

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Ukops
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Отлично выполненная работа, качественно,быстро,10 баллов
Все как всегда отлично, четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество

Заявки фрилансеров

Ukops
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад