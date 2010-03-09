Курсовая работа по пожарной безопасности Объём 40-45 страниц основного текста. Введение, заключение, список литературы обязателен. ССылки не менее чем на каждой второй странице. ...
Приватный проект для Гилевой Людмилы
ТЕМА-"Особенности правового регулирования розничной купли-продажи в РФ"
Плана нет
Введение
Глава 1
1.1.
1.2.
1.3.
Глава 2
2.1
2.2.
2.3.
.....
Заключение
Список литературы
Объем 25-30 листов
Оригинальность 90-100%
Использовать только СВЕЖИЕ источники литературы 2007-2010, только действующее законодательство
Оформлять Строго по методичке
Срок 3 марта вечер
Цена 600 рублей
оплата вебмани или сбербанк на выбор
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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