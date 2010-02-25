Курсовая работа по инженерным сетям и обор.зданий

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Выполнить курсовую работу по инженерным сетям, оборудованию зданий и сооружений.

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Срок - 10 марта

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров