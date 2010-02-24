Курсовой проект По ТММ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки207 просмотров

ВУЗ: Новоуральский государственный технологический институт.

Курсовой проект на тему:

Проектирование рычажного механизма и профилирование кулачка.

Есть методическое указание по требованиям к оформлению в данном ВУЗе. Архив большой.

В прикрепленном файле только пример курсового проекта.

Методичку пришлю по запросу - большой объем.

пишите свои предложения в проекте.

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
4 дня

Заявки фрилансеров

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад