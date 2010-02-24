Тема "История использования земельных ресурсов Омской Области" Структура реферата включает: наименование темы, план, текст, организованный в соответств ие с планом, библиографию. План, соответственно и ...
Курсовой проект По ТММ
ВУЗ: Новоуральский государственный технологический институт.
Курсовой проект на тему:
Проектирование рычажного механизма и профилирование кулачка.
Есть методическое указание по требованиям к оформлению в данном ВУЗе. Архив большой.
В прикрепленном файле только пример курсового проекта.
Методичку пришлю по запросу - большой объем.
пишите свои предложения в проекте.
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