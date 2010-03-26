Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу). Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой ...
Дипломная по управлению персоналом
Предмет-управление персоналом
тема диплома:"Исследования,формы и особенности межгрупповых отношений в организации ООО"СпецСнабТекстиль ЛТД".
Объём работы-70-95страниц без учета приложения.
Плана нет, нужно составить и согласовать с руководителем
Оформлять строго по методичке
наличие ссылок на свежие учебники,статьи,монографии и т.д. обязательно
Оригинальность 90-100%
Срок 3 недели, 18 марта
Цена 5000 с речью
Оплата вебмани в рублях или через сбербанк РФ на карту (по договоренности)
Выбранный исполнитель
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