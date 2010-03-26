Дипломная по управлению персоналом

$167
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Завершен6 заявок186 просмотров

Предмет-управление персоналом

тема диплома:"Исследования,формы и особенности межгрупповых отношений в организации ООО"СпецСнабТекстиль ЛТД".

Объём работы-70-95страниц без учета приложения.

Плана нет, нужно составить и согласовать с руководителем

Оформлять строго по методичке

наличие ссылок на свежие учебники,статьи,монографии и т.д. обязательно

Оригинальность 90-100%

Срок 3 недели, 18 марта

Цена 5000 с речью

Оплата вебмани в рублях или через сбербанк РФ на карту (по договоренности)

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$167
21 день
Профессионально грамотно выполненная работа, все четко,в срок и с очень высоким % оригинального текста.Рекомендую,отличный исполнитель, только 10 баллов
В очередной раз с удовольствием рекомендую Елену как замечательного и грамотного заказчика. Интересные проекты, незамедлительная оплата. +10 баллов!

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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