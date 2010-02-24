Акустико-мнестическая афазия и пути её преодоления

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Тип работы: Курсовая

Предмет: Логопедия

Тема работы: Акустико-мнестическая афазия и пути её преодоления

Объем работы: 45 страниц плюс приложение

вуз: московский

Детали:

Первая часть - теория (предмет, объект, цель, задачи).

Вторая часть - практическая (констатирующий эксперимент, программа обучающая и т.д.)

Срок: 10 дней. Исполнитель будет выбран 25 февраля.

Оплата через неделю после написания работы. WM или ЯД

15 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

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