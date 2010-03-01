Курсовая работа

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Закрыт3 заявки221 просмотр

Необходимо выполнить курсовую работу по теории горения!!!!

Срок выполнения: 01.03.2010

Объем работы не менее 20 страниц

Кого заинтересует вышлю на почту та как объем файла 8МБ.

Жду предложений по цене!!!

Оплата работы после ее проверки!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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