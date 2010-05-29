Диплом по праву

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Завершен3 заявки144 просмотра

Предмет: Право

Вид работы: Диплом

Тема: Договор коммерческой концессии(франчайзинг)

Объём работы: 60-70 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 25 марта

Стоимость: (укажите свою)

план работы: необходимо предоставить

оплата: электронные системы, по частям по сданным главам.

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$135
11 дней
Хороший исполнитель. Спасибо за работу.
Николай - отличный заказчик: четкое задание, корректное общение, моментальная оплата. Спасибо!
aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$130
30 дней

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад