Реферат экономический

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Закрыт13 заявок357 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

Текущий исполнитель испарился. Укажите свои сроки.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранные исполнители

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
8 дней
Автор просто испарился и очень сильно подставил так и не прислав работу. На письма по почте и в личке не отвечает уже 5 дней со дня, когда должен был выслать работу.
lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
15 лет назад
lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад