Курсовой. Программирование.

Необходимо выполнить курсовую работу, методические указания во вложении. Работа выполняется по материалам двух лабораторных в методичке. Вариант - любой, но должен совпадать по 1й и по 2й работе. Обращаю внимание на то, что лабораторные работы по программированию. Средства разработки - любые, на выбор исполнителя.

Содержание отчёта по контрольной работе:

1. Постановка задачи(из методички)

2. Блок-схема

3. Листинги

4. Математические просчёт

P.S. Адекватно оценивайте свои возможности и цену. Оплата только по факту. Порядок приёма работа согласуется.