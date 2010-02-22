Управленческие решения

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую по Управленческим решениям. Подобных работ требуется 3 штуки. С большой вероятностью работы будут раздаваться разным авторам, т.к. данными работами мы преследуем, в том числе, цель отбора новых авторов для сотрудничества на постоянной основе (в соответствии с открытой вакансией: http://www.weblancer.net/vacancies/24155.html). Будем рады выслушать Ваши предложения!

Крайний срок предоставления готовой работы – 27 февраля, 23:00 (МСК). Подробности во вложении.

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.