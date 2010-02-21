Курсовая работа. Access.

Реферат должен включать введение, основную часть, заключение, сноски. Должны быть отражены ответ на вопрос и задачу (в приложении). Объем работы 10 листов. Указывайте, пожалуйста, стоимость. Срок 25.02
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