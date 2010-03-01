Курсовой проект

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Необходимо написать курсовой проект на тему:

"Создание нового Дошкольно-образовательного учреждения Алые паруса"

(детский центр развития от 3до 6 лет, организационно правовая форма ООО, в городе Москва)

Курсовой проект включает: введение (2-3 стр.)теоретический раздел (15-20 стр.), аналитический раздел (20-25 стр.), проектный раздел (15-20 стр.), заключение (3-4 стр.), библиографический список (не менее 30 наименований).

План работы:

Введение.

1. Теоретическая часть.

1.1. Характеристика данного вида услуг (сферы деятельности): понятие, сущность классификация.

1.2. Особенности развития данного вида услуг (сферы деятельности) в РФ.

1.3. Тенденции и перспективы развития данного вида услуг (сферы деятельности).

1.4. Зарубежный опыт развития данного вида услуг (сферы деятельности).

2. Аналитическая часть.

2.1. Анализ факторов развития отрасли за 3 -5 последних лет.

2.2. Выбор и оценка приемлемого месторасположения нового предприятия.

2.3. Маркетинговые исследования рынка услуг в выбранном районе.

2.4. Анализ внешней среды (макроокружения).

2.5. Анализ внешней среды (мезоокружения).

2.5.1. Аналитическая оценка деятельности конкурентов.

2.5.2. Анализ поставщиков (сырья, материалов, оборудования, инструментов и т.д.).

2.5.3. Анализ потенциальных потребителей.

2.5.4. Анализ товаров заменителей.

2.5.5. Анализ рынка рабочей силы.

2.6. Выводы по аналитической части.

3. Проектная часть.

3.1. Мероприятия по созданию нового предприятия.

3.1.1. Разработка уставных документов и регистрация нового предприятия.

3.1.2. Формирование материальной базы и оснащение офиса.

3.2. Мероприятия по организации деятельности нового предприятия.

3.2.1. Выбор организационной структуры управления нового предприятия.

3.2.2. Определение штатного расписания, организация найма и отбора персонала.

3.2.3. Организация финансирования нового предприятия.

3.2.4. Организация производства, оснащение рабочих мест.

3.2.5. Организация продаж.

3.2.6. Организация маркетинговой деятельности.

3.2.7. Организация рекламной деятельности.

3.2.8. Организация материально-технического обеспечения.

3.2.9. Формирование имиджа предприятия.

3.3. Мероприятия по закреплению предприятия на рынке.

3.4. Мероприятия по формированию устойчивых конкурентных преимуществ.

Заключение.

Библиографический список.

Оригинальность строго не менее 85%!!!!

Файл со всеми более подробными требованиям прикрепляю!!!

Жду предложений по цене!!!

Срок выполнения: 01.03.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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