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Курсовой проект
Необходимо написать курсовой проект на тему:
"Создание нового Дошкольно-образовательного учреждения Алые паруса"
(детский центр развития от 3до 6 лет, организационно правовая форма ООО, в городе Москва)
Курсовой проект включает: введение (2-3 стр.)теоретический раздел (15-20 стр.), аналитический раздел (20-25 стр.), проектный раздел (15-20 стр.), заключение (3-4 стр.), библиографический список (не менее 30 наименований).
План работы:
Введение.
1. Теоретическая часть.
1.1. Характеристика данного вида услуг (сферы деятельности): понятие, сущность классификация.
1.2. Особенности развития данного вида услуг (сферы деятельности) в РФ.
1.3. Тенденции и перспективы развития данного вида услуг (сферы деятельности).
1.4. Зарубежный опыт развития данного вида услуг (сферы деятельности).
2. Аналитическая часть.
2.1. Анализ факторов развития отрасли за 3 -5 последних лет.
2.2. Выбор и оценка приемлемого месторасположения нового предприятия.
2.3. Маркетинговые исследования рынка услуг в выбранном районе.
2.4. Анализ внешней среды (макроокружения).
2.5. Анализ внешней среды (мезоокружения).
2.5.1. Аналитическая оценка деятельности конкурентов.
2.5.2. Анализ поставщиков (сырья, материалов, оборудования, инструментов и т.д.).
2.5.3. Анализ потенциальных потребителей.
2.5.4. Анализ товаров заменителей.
2.5.5. Анализ рынка рабочей силы.
2.6. Выводы по аналитической части.
3. Проектная часть.
3.1. Мероприятия по созданию нового предприятия.
3.1.1. Разработка уставных документов и регистрация нового предприятия.
3.1.2. Формирование материальной базы и оснащение офиса.
3.2. Мероприятия по организации деятельности нового предприятия.
3.2.1. Выбор организационной структуры управления нового предприятия.
3.2.2. Определение штатного расписания, организация найма и отбора персонала.
3.2.3. Организация финансирования нового предприятия.
3.2.4. Организация производства, оснащение рабочих мест.
3.2.5. Организация продаж.
3.2.6. Организация маркетинговой деятельности.
3.2.7. Организация рекламной деятельности.
3.2.8. Организация материально-технического обеспечения.
3.2.9. Формирование имиджа предприятия.
3.3. Мероприятия по закреплению предприятия на рынке.
3.4. Мероприятия по формированию устойчивых конкурентных преимуществ.
Заключение.
Библиографический список.
Оригинальность строго не менее 85%!!!!
Файл со всеми более подробными требованиям прикрепляю!!!
Жду предложений по цене!!!
Срок выполнения: 01.03.2010
Оплата работы после ее проверки!!!!
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