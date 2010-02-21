Реферат по КСЕ

$9
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Закрыт7 заявок192 просмотра

Концепция современного естествознания

ТЕМЫ на выбор:

= Теория и эксперимент.

= Закономерности и случайности в явлениях природы.

= Сохранение здоровья человека и задачи естествознания.

= Структурные уровни живой природы.

План реферата,как обычно (содержание с указанием стр., введение,

основная часть разбитая на разделы, заключение(вывод), и список

использованной литературы), допускается рисунки с краткими пояснениями.

Объём основной части реферата 13-15стр. через 1.5 интервала,14 шрифт.

Цена 250 рублей

Срок 1 марта

Оригинальность от 85%

ссылки подстрочные,литература 10 источников

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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