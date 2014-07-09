BestReferat

Александр Преображенский BestReferat

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Написать макрос для Word на VBA для преобразования списков

    Необходимо написать макрос для Word на VBA для преобразования списков. Необходимо преобразовать "вручную" сделанные списки в такие, которые формирует Word при использовании маркированного и нумерованного списков. Т.е. на входе имеем вот такие нумерованные и маркированные списки (во ...

    VBA
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реферат. Предмет - Безопасность жизнедеятельности.

    Любовь, здравствуйте!;) Несколько дней назад мы писали Вам в ЛС относительно нового проекта, но не получили ответа. Возможно, письмо затерялось? Если так, ниже дублируем описание. ------- Рады предложить первый проект ------ Предмет - Безопасность жизнедеятельности. Реферат на 20стр. чистого текста. Требования – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реферат по финансам

    Необходимо выполнить реферат по финансам. Объем - 12стр. чистого текста. Детальные требования во вложении. Будем рады долгосрочному сотрудничеству с добросовестными авторами в новом сезоне 2015-2016!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реферат по экологии

    Необходимо выполнить реферат по экологии. Объем - 20стр. чистого текста. Тема – любая из списка ниже. 1. Рост населения и проблемы ресурсов. 2. Загрязнение гидросферы. 3. Специфика взаимодействия общества и природы. 4. Глобальный климат. Требования к оформлению и оригинальности текста – в соответствии с нашими стандартными ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти в классической литературе упоминания элементов маркетинга

    Необходимо: 1. Взять любое произведение русской классической литературы (кроме "Вишневого сада" и "Мертвых душ"). 2. Найти в этом произведении 5 различных элементов маркетинга. Элементы маркетинга - это 7P (цена, товар, место, продвижение, люди, процесс, физическое свидетельство). Из ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Найти в Интернете примеры нарушения деловой этики

    Необходимо привести примеры нарушения норм этики деловых отношений сотрудниками коммерческих организаций в России. Подробное ТЗ во вложении. Просьба указывать цену за один пример.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Философия, реферат

    Реферат по философии на любую из тем (на выбор): 1. Материя как предмет философского исследования 2. Мышление и язык 3. Историческая необходимость и свобода 4. Искусство и эстетическое отношение человека к миру Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Автор студенческих работ

    Компания «Красный диплом» в связи с расширением приглашает авторов студенческих работ для написания дипломов, курсовых работ, рефератов и т.д. по различным направлениям на заказ. Мы заинтересованы в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферат

    Реферат по политологии на тему: 4. Средства массовой информации как орудие политики. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ введение, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферат по социологии

    Реферат по социологии на тему: 1. Социальные группы. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ введение, главы/параграфы работы, заключение. Антиплагиат – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферат

    2. Периодизация развития личности. Социализация личности. Основные факторы разви-тия. Кризисы развития личности. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Реферат

    Реферат по психологии управления на тему: 1. Самооценка личности. Формирование адекватной профессиональной самооценки управленца. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Политология, реферат

    Реферат по политологии на любую из тем (на выбор): 1. Политические доктрины экстремизма. 2. Сущность политической партии и ее функции 3. Типология политического лидерства. 4. Средства массовой информации как орудие политики. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Социология, реферат

    Реферат по социологии на любую из тем (на выбор): 1. Социальные группы. 2. Качественные методы в социологии. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Психология, реферат

    Реферат по психологии управления на любую из тем (на выбор): 1. Самооценка личности. Формирование адекватной профессиональной самооценки управленца. 2. Периодизация развития личности. Социализация личности. Основные факторы разви-тия. Кризисы развития личности. 3. Методы диагностики способностей. Краткие требования: Объем – 20стр. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правоведение, реферат

    Реферат по правоведению на тему "Сравнительная характеристика концепций права, их достоинства и недостатки". Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Философия, реферат
Спасибо!
Спасибо!
Ответный отзыв
Liklain
Михаил 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Задача по линейной алгебре
Отличный работодатель. Коммуникабельный, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Самые положительные впечатления от сотрудничества. Работа выполнена отлично и молниеносно быстро. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Alena--
Алёна 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Философия, реферат
Спасибо за сотрудничество, с Вами было приятно работать.
Спасибо!
Ответный отзыв
babuinische
55 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Найти в классической литературе упоминания элементов маркетинга
Свое алаверды начну со слов «Да пожелаем же всем таких заказчиков!». Я не чувствовал себя нанятым за деньги исполнителем. Скорее это походило на сотрудничество в маленьком таком проекте. Была корректно поставлена творческая задача, при этом оставлено широкое поле деятельности. Мои партнеры по проекту не впали в состояние шока от предложенного варианта. За что им большое мерси. Не менее огромное спасибо за моментальный перевод денег максимально удобным для меня способом. Удачи, ребята! Все непременно работайте с ними – получите удовольствие!
Довольны сотрудничеством на 100%. Станислав творчески и очень ответственно подошел к проекту. Без преувеличения можно сказать, что это то случай, когда работа сделана лучше и быстрее, чем изначально требовалось. Приятно удивил авторский подход и оригинальное изложение материала. Без сомнений рекомендуем!
Ответный отзыв
Willo
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Найти в классической литературе упоминания элементов маркетинга
Идеальный работодатель. Исчерпывающее описание задачи, коммуникабельность, оперативность оплаты - все на высочайшем уровне. Рекомендую ответственным соискателям.
Евгений в кратчайшие сроки отлично решил поставленную задачу. Работа выполнено ответственно, с глубоким пониманием и на высоком уровне. При этом по объему даже больше, чем требовалось. Рекомендуем как ответственного и грамотного исполнителя, работающего на совесть.
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