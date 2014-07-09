BestReferat

Свое алаверды начну со слов «Да пожелаем же всем таких заказчиков!». Я не чувствовал себя нанятым за деньги исполнителем. Скорее это походило на сотрудничество в маленьком таком проекте. Была корректно поставлена творческая задача, при этом оставлено широкое поле деятельности. Мои партнеры по проекту не впали в состояние шока от предложенного варианта. За что им большое мерси. Не менее огромное спасибо за моментальный перевод денег максимально удобным для меня способом. Удачи, ребята! Все непременно работайте с ними – получите удовольствие!