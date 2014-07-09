BestReferat

Необходимо написать макрос для Word на VBA для преобразования списков. Необходимо преобразовать "вручную" сделанные списки в такие, которые формирует Word при использовании маркированного и нумерованного списков. Т.е. на входе имеем вот такие нумерованные и маркированные списки (во ...
Александр Преображенский BestReferatBestReferat
- Базы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Любовь, здравствуйте!;) Несколько дней назад мы писали Вам в ЛС относительно нового проекта, но не получили ответа. Возможно, письмо затерялось? Если так, ниже дублируем описание. ------- Рады предложить первый проект ------ Предмет - Безопасность жизнедеятельности. Реферат на 20стр. чистого текста. Требования – ...Закрыт8 лет назад
Необходимо выполнить реферат по финансам. Объем - 12стр. чистого текста. Детальные требования во вложении. Будем рады долгосрочному сотрудничеству с добросовестными авторами в новом сезоне 2015-2016!Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить реферат по экологии. Объем - 20стр. чистого текста. Тема – любая из списка ниже. 1. Рост населения и проблемы ресурсов. 2. Загрязнение гидросферы. 3. Специфика взаимодействия общества и природы. 4. Глобальный климат. Требования к оформлению и оригинальности текста – в соответствии с нашими стандартными ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо решить одну небольшую задачу по линейной алгебре. Задание и пример решения во вложении.Завершен9 лет назад
Необходимо: 1. Взять любое произведение русской классической литературы (кроме "Вишневого сада" и "Мертвых душ"). 2. Найти в этом произведении 5 различных элементов маркетинга. Элементы маркетинга - это 7P (цена, товар, место, продвижение, люди, процесс, физическое свидетельство). Из ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Необходимо привести примеры нарушения норм этики деловых отношений сотрудниками коммерческих организаций в России. Подробное ТЗ во вложении. Просьба указывать цену за один пример.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ во вложении.Закрыт9 лет назад
Реферат по философии на любую из тем (на выбор): 1. Материя как предмет философского исследования 2. Мышление и язык 3. Историческая необходимость и свобода 4. Искусство и эстетическое отношение человека к миру Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Компания «Красный диплом» в связи с расширением приглашает авторов студенческих работ для написания дипломов, курсовых работ, рефератов и т.д. по различным направлениям на заказ. Мы заинтересованы в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Курсовая по институциональной экономике на 20 страниц.Завершен9 лет назад
Реферат по политологии на тему: 4. Средства массовой информации как орудие политики. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ введение, ...Закрыт9 лет назад
Реферат по социологии на тему: 1. Социальные группы. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ введение, главы/параграфы работы, заключение. Антиплагиат – ...Закрыт9 лет назад
2. Периодизация развития личности. Социализация личности. Основные факторы разви-тия. Кризисы развития личности. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ ...Завершен9 лет назад
Реферат по психологии управления на тему: 1. Самооценка личности. Формирование адекватной профессиональной самооценки управленца. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ...Завершен9 лет назад
Реферат по политологии на любую из тем (на выбор): 1. Политические доктрины экстремизма. 2. Сущность политической партии и ее функции 3. Типология политического лидерства. 4. Средства массовой информации как орудие политики. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст ...Завершен9 лет назад
Реферат по социологии на любую из тем (на выбор): 1. Социальные группы. 2. Качественные методы в социологии. Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В ...Завершен9 лет назад
Реферат по психологии управления на любую из тем (на выбор): 1. Самооценка личности. Формирование адекватной профессиональной самооценки управленца. 2. Периодизация развития личности. Социализация личности. Основные факторы разви-тия. Кризисы развития личности. 3. Методы диагностики способностей. Краткие требования: Объем – 20стр. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт9 лет назад
Реферат по правоведению на тему "Сравнительная характеристика концепций права, их достоинства и недостатки". Краткие требования: Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад