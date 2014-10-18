Уникальный рерайт, написание статей, постинг.

Создаю тексты на разную тематику, углубляюсь в изучение описываемого товара, услуги или деятельности компании, для создания уникально текста, подчёркивающие неповторимость и уникальность описываемого объекта. Так же, создаю описания, основывающиеся на категорию потребителя.

Работаю быстро, грамотно.

Так же предоставляю услуги постера на форумах, как раскрученных, так и форумов "с нуля".

Работаю ежедневно, в среднем около 5 часов в день.