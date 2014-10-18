Уникальный рерайт, написание статей, постинг.
Создаю тексты на разную тематику, углубляюсь в изучение описываемого товара, услуги или деятельности компании, для создания уникально текста, подчёркивающие неповторимость и уникальность описываемого объекта. Так же, создаю описания, основывающиеся на категорию потребителя.
Работаю быстро, грамотно.
Так же предоставляю услуги постера на форумах, как раскрученных, так и форумов "с нуля".
Работаю ежедневно, в среднем около 5 часов в день.
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
9 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, с Вами было приятно работать.
$2
10 баллов
9 лет назад
Работаем в плане рерайта, все нравится. Рекомендую ))) после завершения основного проекта имею ввиду и периодически заказываю тексты.
Ответный отзыв
Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Оплата производится практически моментально после отправки работы. Сотрудничеством с Митрием довольна, ответственный заказчик, рекомендую.
$6
10 баллов
9 лет назад
Вполне приемлемое качество за небольшие деньги. Соблюдение сроков, коммуникации - все на уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
С заказчиком приятно работать, всегда на связи, оперативно отвечает на дополнительные вопросы по ТЗ и оплата без задержек.
$95
10 баллов
9 лет назад
Прекрасное исполнение, качественно и в срок, полностью соблюдает ТЗ. Очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понравилось работать с этим заказчиком! Четко ставит ТЗ, всегда на связи, корректен в общении. Оплата своевременная, без промедлений. Буду только рада продолжению сотрудничества. Рекомендую с ним работать.
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $3от 3 часов
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