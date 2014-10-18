Alena--

Алёна Alena--

 
36 летУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Уникальный рерайт, написание статей, постинг.

Создаю тексты на разную тематику, углубляюсь в изучение описываемого товара, услуги или деятельности компании, для создания уникально текста, подчёркивающие неповторимость и уникальность описываемого объекта. Так же, создаю описания, основывающиеся на категорию потребителя.

Работаю быстро, грамотно.

Так же предоставляю услуги постера на форумах, как раскрученных, так и форумов "с нуля".

Работаю ежедневно, в среднем около 5 часов в день.

Написание статей
Отзывы заказчиков
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Философия, реферат
Спасибо!
Спасибо за сотрудничество, с Вами было приятно работать.
Ответный отзыв
webseodmin
Митрий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текстов по медицине - трихология
Работаем в плане рерайта, все нравится. Рекомендую ))) после завершения основного проекта имею ввиду и периодически заказываю тексты.
Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Оплата производится практически моментально после отправки работы. Сотрудничеством с Митрием довольна, ответственный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Статьи на тематику "Автострахование"
Вполне приемлемое качество за небольшие деньги. Соблюдение сроков, коммуникации - все на уровне. Рекомендую.
С заказчиком приятно работать, всегда на связи, оперативно отвечает на дополнительные вопросы по ТЗ и оплата без задержек.
Ответный отзыв
mebpuf
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$95
10 баллов
9 лет назад
Статьи для сайта пуфиков и банкеток
Прекрасное исполнение, качественно и в срок, полностью соблюдает ТЗ. Очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Понравилось работать с этим заказчиком! Четко ставит ТЗ, всегда на связи, корректен в общении. Оплата своевременная, без промедлений. Буду только рада продолжению сотрудничества. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $3от 3 часов
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