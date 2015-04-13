Философия, реферат

Реферат по философии на любую из тем (на выбор):

1. Материя как предмет философского исследования

2. Мышление и язык

3. Историческая необходимость и свобода

4. Искусство и эстетическое отношение человека к миру

Краткие требования:

Объем – 20стр. чистого текста. В чистый текст НЕ входит титульный лист, содержание, практически незаполненные страницы, список литературы, приложения. В чистый текст ВХОДЯТ введение, главы/параграфы работы, заключение.

Антиплагиат – от 70%, отсутствие крупных блоков заимствования.

Etxt – от 30%, отсутствие крупных блоков заимствования.

Оформление стандартное: Times New Roman, 14-ый размер шрифта, 1,5-ый межстрочный интервал, поля стандартные, нумерация страниц – снизу по центру.

Более подробные требования к оформлению будут высланы дополнительно.

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