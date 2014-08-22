Диссертация: Экономика и предпринимательство

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Закрыт7 заявок211 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диссертацию.

Тема: Управление человеческим капиталом.

Объем: 135 стр.

Методички нету. Оформлению стандартное по госту. Плана нету.

Предприятие: ООО автокомплекс регинас. Находится в Челябинске.

Уникальность 75% по антиплагиату.

Интересует цена - срок.

Ждем заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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