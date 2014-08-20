Написать курсовую по менеджменту

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Закрыт12 заявок174 просмотра

Добрый день.

Тема: Cоциально психологические факторы, влияющие на работоспсобность, 30 страниц

Реферат надо написать до 28 августа.

Жду предложения цены и срока.

В ставке сразу пишите ПОЧТУ, на нее сразу выбранному исполнителю скину комментарии.

11 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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