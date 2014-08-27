Институциональная экономика. Эссе.

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Завершен2 заявки132 просмотра

Институциональная экономика.

Дан вопрос, дан на него ответ (см. приложение).

Ваша задача: внимательно ознакомиться с текстом и дать Свое (!) мнение по заданному вопросу в форме эссе на 3500-4000 знаков (без пробелов).

Уникальность 100%

Срок до 27.08.2014

Оплата яндекс-деньги

11 лет назад
gant
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Выполнено в срок в соответствии с требованиями
Спасибо за интересное задание, оперативное общение и быструю оплату

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад