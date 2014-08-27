Институциональная экономика. Эссе.

Институциональная экономика.

Дан вопрос, дан на него ответ (см. приложение).

Ваша задача: внимательно ознакомиться с текстом и дать Свое (!) мнение по заданному вопросу в форме эссе на 3500-4000 знаков (без пробелов).

Уникальность 100%

Срок до 27.08.2014

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