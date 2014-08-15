Производственная практика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужно сделать производственную практику по направлению Реклама и связи с общественностью

объем примерно 30 страниц

срок 21 или в крайнем случае 22 августа.

Уник от 75%

Доп. материалы во вложении.

Обязательно пишем цену.

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров