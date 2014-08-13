Курсовая по дисциплине Технические измерения

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Закрыт3 заявки138 просмотров

курсовая " Приборы для замера давления жидкостей и газа серии МЕТРАН. (Принцип действия, схемы подключения, настройки рабочих параметров, каналы связи)".Работа готова, но некачественная, нужно переделать или с нуля писать.

по дисциплине Технические измерения и приборы

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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