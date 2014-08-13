Дипломная работа (Экономика)

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Дипломная работа + Отчет.

Срок: до 25 августа.

Тема:»Оценка бизнеса предприятия (на примере ООО «…»)"

Основная часть дипломной работы включает:

1. Теоретические и методические основы изучения проблемы – 18 – 20 страниц.

2. Анализ и оценка современного состояния изучаемых вопросов – 22–25 страниц.Производится оценка финансового состояния предприятия (организации).В дипломной работе должна быть построена экономико-математическая модель исследуемого процесса.

3. Разработка и обоснование финансовых мероприятий по совершенствованию состояния изучаемой проблемы и достижению намеченного уровня развития предприятия (организации) – 15–20 страниц.

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы

Список использованных источников

Приложение

Отчетность по предприятию имеется.

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