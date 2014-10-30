Приглашаем на работу авторов по написанию технических работ! Требования: уверенный пользователь ПК, навыки владения специализированных программ, грамотность. Высокий уровень заработной платы. Работа удаленная. Так же исполнители любых других специальностей. Если Вы ...
Реферат по логике для юристов
Нужно выполнить задания по логике, по аналогии с образцом. Понятие для анализа - "закон".
Срок - к 20 августа
Гонорар 800 руб. Оплата на карту Сбербанка или ЯндексДеньги.
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