Аспирантский реферат

$50
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Закрыт2 заявки155 просмотров

Вид работы: Аспирантский реферат

Дисциплина: Технология бурения

Тема: .....

Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения.

Тему и объем сообщу при личном обсуждении.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

11 лет назад
BS-Avtor
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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