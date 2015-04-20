Две дипломные работы по логопедии в школе VIII вид

Первая работа на тему: " Логопедическая коррекционная работа по преодолению нарушений чтения у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью".

Также еще одну работу на тему: "Формирование связной речи у умственно отсталых младших школьников с использованием игровых приемов"

Требуется написать две выпускные аттестационные работы для выпускников пед академии ( переподготовка). Проекты должны состоять из двух- трех глав. Контрольный и констатирующий эксперименты, методики. Оплата за каждую работу отдельно по главам.