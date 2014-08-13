Курсовая работа Маркетинг МВА

Методические рекомендации по подготовке

курсовых работ по дисциплине «Маркетинг».

Цель курсовой работы: закрепление теоретических знаний путем анализа и обоснования решения конкретной маркетинговой задачи предприятия.

Тематическая направленность курсовой работы:

• разработка стратегических и оперативных планов маркетинга предприятия, а также маркетинговых программ;

• организация маркетинговой деятельности на предприятии;

• маркетинговый аудит.

Рекомендуемая структура работы: темы на выбор.

Введение: обоснование рассматриваемой темы, ее значения для предприятия.

Глава 1: анализ и оценка ситуации.

Глава 2: обоснование предложений по решению рассматриваемой задачи.

Глава 3: выводы и рекомендации.

Список использованных источников информации.

Примерная тематика курсовых работ.

1. Создание системы маркетинга на предприятии.

2. Реорганизация службы маркетинга предприятия.

3. Разработка регламентирующих документов для службы маркетинга предприятия.

4. Разработка информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятия.

5. Разработка стратегического маркетингового плана предприятия.

6. Разработка оперативного маркетингового плана предприятия.

7. Ситуационный анализ (по выбранному рынку, марке, бизнес-подразделению).

8. SWOT-анализ на предприятии.

9. Обоснование целевого рынка предприятия.

10. Построение и анализ портфельных матриц для предприятия.

11. Обоснование позиционирования продукции предприятия.

12. Разработка плана освоения производства и выведения на рынок нового товара.

13. Анализ эффективности производства и реализации товаров.

14. Разработка мероприятий по созданию (усилению) товарной марки.

15. Анализ изменения цен и их влияния на продажи и прибыль предприятия.

16. Анализ структуры продаж (по региональным и рыночным сегментам) и его использование в планировании маркетинга.

17. Разработка плана по маркетинговым коммуникациям.

18. Планирование рекламной кампании.

19. Разработка программы стимулирования продаж.

20. Анализ эффективности программ продвижения товаров.

21. Планирование PR-кампании.

22. Разработка бюджета маркетинговой деятельности предприятия.

23. Аудит маркетинговой деятельности предприятия.