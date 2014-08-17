Курсовая работа. Дисциплина, тема, требования к оформлению - в приложении. Антиплагиат - не менее 45%. Без использования недобросовестных приемов его повышения. Без использования студенческих работ из Интернета. Литература 2010-2014г.г. Оплата ...
Дипломная работа (Финансы и кредит)
Дипломная работа + Отчет.
Срок: до 29 августа.
Тема:»Оценка бизнеса предприятия (на примере ООО «…»)"
Основная часть дипломной работы включает:
1. Теоретические и методические основы изучения проблемы – 18 – 20 страниц.
2. Анализ и оценка современного состояния изучаемых вопросов – 22–25 страниц.Производится оценка финансового состояния предприятия (организации).В дипломной работе должна быть построена экономико-математическая модель исследуемого процесса.
3. Разработка и обоснование финансовых мероприятий по совершенствованию состояния изучаемой проблемы и достижению намеченного уровня развития предприятия (организации) – 15–20 страниц.
В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы
Список использованных источников
Приложение
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 6000р. (диплом + отчет)
Отчетность по предприятию имеется.
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