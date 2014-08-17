Нужно сделать производственную практику по направлению Реклама и связи с общественностью объем примерно 30 страниц срок 21 или в крайнем случае 22 августа. Уник от 75% Доп. ...
Курсовая Лесные культуры
Требуется написать курсовую работу согласно задания
Предмет: Лесные культуры
Тема: Проектирование мероприятий по выращиванию посадочного материала в лесном питомнике и созданию лесных культур"
Количество страниц: 50-60
Задание вложил
Работа нужна к 25 августа
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