Курсовая Лесные культуры

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Требуется написать курсовую работу согласно задания

Предмет: Лесные культуры

Тема: Проектирование мероприятий по выращиванию посадочного материала в лесном питомнике и созданию лесных культур"

Количество страниц: 50-60

Задание вложил

Работа нужна к 25 августа

11 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров