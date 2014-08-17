Курсовая

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Закрыт7 заявок185 просмотров

Курсовая работа.

Дисциплина, тема, требования к оформлению - в приложении.

Антиплагиат - не менее 45%. Без использования недобросовестных приемов его повышения.

Без использования студенческих работ из Интернета.

Литература 2010-2014г.г.

Оплата - после проверки преподавателем.

11 лет назад
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)

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