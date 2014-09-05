Диссертация уголовный процесс

Специальность 12.00.09

название Условно-досрочное освобождение в уголовно-процессуальном праве

Требования к работе: Условно-досрочное освобождение (УДО) - межостраслевой институт. Необходимо выполнить диссерацию, основываясь на нормах уголовно-процессуального права, используя практический опыт, теоретические знания, анализируя литературные источники.

Интересует написание следующих параграфов: "Реализация принципов уголовно-процессуального права при разрешении вопросов об условно-досрочном освобождении";

"Зарубежный опыт рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с УДО: проблемные вопросы";

"Взаимосвязь норм, регламентирующих УДО в уголовно-процессуальном праве с нормами уголовного и уголовно-исполнительного права".

Возможно выполнение параграфов по одному. Объем параграфа - 20-25 страниц.

Необходимо обозначить как реализуются принципы уголовного процесса на данном этапе исполнения приговора, обозначить проблемные вопросы УДО за рубежом и внести предложения по перенятию зарубежного опыта - если таковые имеются, проследить взаимосвязь норм уголовного процесса с нормами уголовно-исполнительного и уголовного права, имеющимим непосредственное отношение к УДО, предложить пути совершенствования законодательства, аргументировать вопрос об отсутствии необходимости в создании пенитенциарных судов в РФ

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