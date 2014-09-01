Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций. Объем: 26-28 стр. Требования: не менее 30 источников, литература не старше 2009 года, ...
Курсовая: Гражданское право.
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Условия договора и обычаи делового оборота.
Объем: 23-25 стр.
Требования: минимум 2 главы, в каждой главе три параграфа список источников- минимум 30(включая нормативные акты) Обязательные ссылки на источники внизу страницы.
Цена: 1000р.
Срок: 5–6 дней.
Уникальность: 65% по антиплагиату.
Ждем ваших заявок.
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