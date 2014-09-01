Курсовая: Гражданское право.

$27
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Завершен5 заявок164 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Условия договора и обычаи делового оборота.

Объем: 23-25 стр.

Требования: минимум 2 главы, в каждой главе три параграфа список источников- минимум 30(включая нормативные акты) Обязательные ссылки на источники внизу страницы.

Цена: 1000р.

Срок: 5–6 дней.

Уникальность: 65% по антиплагиату.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
4 дня
Заказ выполнен хорошо. Рекомендую.
Рекомендую.

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stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
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11 лет назад
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